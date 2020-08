Bernkastel-Kues

Parkender PKW beschädigt; Unfallflucht

Am 03.08.2020 wurde in der Zeit von 17:40 Uhr – 20:00 Uhr auf dem Parkplatz in Bernkastel, in der Nähe des Schiffsanlegeplatzes unterhalb der Verbandsgemeindeverwaltung, an einem geparkten PKW der rechte Kotflügel beschädigt.