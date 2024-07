Paris

Bald geht es los

Pariser Gastronomen beklagen Verluste wegen Olympia

Von dpa

i Kinder spielen in den Olympischen Ringen, die auf dem Place de la Bastille aufgebaut sind. (zu dpa: «Pariser Gastronomen beklagen Verluste wegen Olympia») Foto: David Goldman/DPA

Die Olympischen Spiele in Paris kurbeln kräftig den Umsatz an, so zumindest die Erwartung. Doch nun beklagen sich die Restaurantbetreiber – und fordern Entschädigung.