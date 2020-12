Paris Saint-Germain festigt Platz eins – Kehrer verletzt

Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 23:37 Uhr

Drei Tage nach der 1:2-Niederlage in der Champions League bei RB Leipzig besiegte das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel im heimischen Stadion den Tabellendritten Stade Rennes mit 3:0 (2:0). Mit seinen zwei Treffern in der 21. und 73. Minute war der Argentinier Angel di Maria der entscheidende Mann des Spiels. Moise Kean hatte die Pariser in der 11. Minute in Führung gebracht.

Wie in der Champions League musste PSG auch im Stadion Parc des Princes erneut ohne seine Stars Neymar und Kylian Mbappé sowie Marco Verratti auskommen. Zudem mussten schon in der ersten Halbzeit Idrissa Gana Gueye und einige Minuten später auch der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer verletzungsbedingt vom Platz.

