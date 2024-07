Ein Touristenboot fährt in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame de Paris auf der Seine mit Tribünen am Ufer. Die Seine wird am 26. Juli Schauplatz der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris sein. Zwei Wochen vor Start der Olympischen Spiele gibt die Stadt Paris sich zuversichtlich, dass die Wasserqualität der Seine bis dahin ausreichend sein wird, um dort wie geplant Wettkämpfe zu organisieren. (zu dpa: «Paris ist sicher: Seine sauber genug für Olympia-Schwimmer») Foto: Thibault Camus/DPA