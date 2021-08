Paralympics: Brussig-Zwillinge verpassen Medaille im Judo

Die beiden 44-jährigen Judoka, die in Leipzig geboren sind und für Schwerin starten, blieben bei den Paralympics in Tokio zum ersten Mal in ihren Karrieren ohne Medaille. Ramona, die bei zuvor vier Teilnahmen je zweimal Gold und zweimal Silber gewonnen hatte, verlor in der Klasse bis 52 Kilogramm den Kampf um Bronze gegen Natalija Nikolajschik aus der Ukraine. Carmen, die bei drei Teilnahmen einen kompletten Medaillensatz sammelte, schied zunächst im Achtelfinale aus und dann auch in der Hoffnungsrunde.

Beide hatten im Vorfeld gesagt, dass Tokio wahrscheinlich, aber nicht sicher ihre letzten Spiele würden. Nach Rio de Janeiro 2016 war die Vorgabe, dass sie bis Tokio weitermachen, weil es „das Land des Judos“ sei. Zur Vorbereitung lebten und trainierten die beiden 2017 ein halbes Jahr in Japan.

