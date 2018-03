Parade für Japans Olympioniken in Tokio

Japans Olympia-Medaillengewinner sind auf Tokios weltberühmter Luxuseinkaufsmeile Ginza erstmals bei einer Parade von einer riesigen Menschenmenge gefeiert worden.

Japans Olympia-Helden wurden in Tokio mit einer Parade geehrt.

Foto: Kimimasa Mayama – DPA

Vom offenen Dach großer Doppeldeckerbusse herab winkten die in roten Anzügen und weißen Hemden gekleideten Athleten den frenetisch jubelnden Menschen entlang der Prachtstraße begeistert zu. Die Organisatoren sprachen von 500 000 Menschen.

Nippons Olympioniken hatten in London für ihr Land 38 Medaillen geholt, so viele wie nie zuvor in der olympischen Geschichte des Landes. Die Parade mit sieben Doppeldeckern zog sich über eine Strecke von einem Kilometer hin. Japans Hauptstadt Tokio bewirbt sich für die Spiele im Jahr 2020.