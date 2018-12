Papst zelebriert Christmette – Prozession im Heiligen Land

Rom/Jerusalem

Papst Franziskus feiert an Heiligabend die alljährliche Christmette im Petersdom in Rom. Zu dem Gottesdienst mit dem Katholikenoberhaupt werden Zehntausende Gläubige in der größten Papstbasilika und am Petersplatz erwartet. Den traditionellen päpstlichen Segen „Urbi et Orbi“ spendet der Pontifex am ersten Weihnachtstag. Auch bei Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem werden heute zahlreiche Christen erwartet. Die traditionelle Weihnachtsprozession kommt aus Jerusalem in den kleinen Ort im Westjordanland, der als Geburtsort Jesu verehrt wird.