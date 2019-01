Panama-Stadt

Kurz vor dem Ende des Weltjugendtages der katholischen Kirche in Panama will Papst Franziskus eine Gebetswache mit jungen Gläubigen abhalten. Zuvor soll der Pontifex heute beim weltweit größten Katholikentreffen einen Altar in einer Basilika in Panama-Stadt einweihen und mit Jugendlichen zu Mittag essen. Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre statt. Der jetzige in Panama-Stadt dauert bis Sonntag. Die Zahl der Pilger wurde von den Veranstaltern mehrmals nach unten korrigiert, inzwischen ist von rund 86 000 die Rede. Aus Deutschland sind 2300 Wallfahrer vor Ort.