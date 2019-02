Abu Dhabi (dpa) – Papst Franziskus beendet seinen historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten heute mit einer großen Messe. Zu der Feier im Said-Sportstadion in Abu Dhabi werden rund 130 000 Gläubige erwartet. Viele wollten aus anderen Ländern der Region anreisen. Noch nie zuvor war ein Katholiken-Oberhaupt zu Besuch auf der Arabischen Halbinsel. Die Messe in Abu Dhabi gilt als die größte christliche, die jemals in der Region zelebriert wurde. Vor allem unter den Millionen Migranten, die in dem islamischen Land zum Arbeiten gekommen sind, sind viele Katholiken.