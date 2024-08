Nach dem perfekten Start in die 2. Bundesliga ist der SC Paderborn auch im DFB-Pokal erfolgreich. Beim Bremer Regionalligisten trifft ein Stürmer doppelt.

Fußball: DFB-Pokal, Bremer SV - SC Paderborn 07, 1. Runde, Stadion am Panzenberg. Paderborns Adriano Grimaldi (r) jubelt mit Aaron Zehnter über sein Tor zum 0:1. (zu dpa: «Paderborn erreicht beim Bremer SV souverän 2. Pokalrunde»)

Bremen (dpa). Zweitligist SC Paderborn ist problemlos in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim Regionalligisten Bremer SV gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok mit 4:0 (1:0). Paderborn überzeugte in der frühen Saisonphase bereits durch zwei Siege in der 2. Liga.

Die Gäste hätten vor 3.500 Zuschauern auf dem Bremer Panzenberg bereits frühzeitig die Partie entscheiden müssen. Raphael Obermair (18. Minute/25.) scheiterte am starken BSV-Keeper Pascal Wiewrodt. Lediglich Adriano Grimaldi überwand den Bremer Schlussmann per Kopf (21.). Die Hanseaten verpassten durch Amoro Diedhiou kurz vor der Pause die große Chance zum Ausgleich. Sein Versuch ging freistehend über das Tor.

Die Chancenauswertung war in der ersten Hälfte das Paderborner Problem. In der zweiten Halbzeit zeigte sich das Kwasniok-Team treffsicher: Der 19 Jahre alte Santiago Castaneda (51.) nach einer Ecke, Routinier Sven Michel (52.) mit einem Distanzschuss und erneut Grimaldi (58.) sorgten nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung.