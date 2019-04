Burbank

Auftakt

OWL startet mit Topspiel in die zweite Phase der Saison

Am Freitag startet die Overwatch League in die zweite Phase der zweiten Saison. Mit der Top-Begegnung Philadelphia Fusion gegen New York Excelsior treffen zum Auftakt der Tabellendritte und der Tabellenzweite aufeinander.

dpa 05.04.2019, 16:43 Uhr