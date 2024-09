Grand Smashs im Tischtennis sind das, was die vier Grand-Slam-Wettbewerbe für den Tennissport sind: die wichtigsten Turniere des Jahres. Für Dimitrij Ovtcharov ging es in Peking erfolgreich los.

Olympia, Paris 2024, Tischtennis, Herren, Einzel, Runde der letzten 32, Dimitrij Ovtcharov aus Deutschland spielt gegen den Brasilianer Vitor Ishiy. Beim Grand Smash in China erreichte Ovtcharov die zweite Runde. (zu dpa: «Ovtcharov gewinnt erstes Grand-Smash-Spiel in China»)

Peking (dpa). Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat sein erstes Spiel beim Grand-Smash-Turnier in China gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste besiegte den Südkoreaner Oh Junsung in 3:2 Sätzen. Vor Ovtcharov hatten auch schon sein Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) sowie Sabine Winter (TSV Dachau) die zweite Hauptrunde in Peking erreicht.

Die Grand-Smash-Turniere haben im Tischtennis einen ähnlich herausgehobenen Stellenwert wie die Grand Slams im Tennis. Bislang gibt es in China, Saudi-Arabien und Singapur aber nur drei von ihnen pro Jahr. Die Ausrichtung eines europäischen Grand-Smash-Wettbewerbs in Budapest scheiterte 2022 kurzfristig an den hohen finanziellen Auflagen für jeden potenziellen Gastgeber.