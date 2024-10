Die Zeiten der deutschen Dominanz sind im europäischen Tischtennis vorbei. Trotzdem spielen bei der EM in Linz noch einige große Namen mit.

Olympia, Paris 2024, Tischtennis, Herren, Einzel, Runde der letzten 32, Dimitrij Ovtcharov aus Deutschland spielt gegen den Brasilianer Vitor Ishiy. Bei der EM in Linz erreichte Ovtcharov die zweite Runde. (zu dpa: «Ovtcharov gewinnt erstes EM-Spiel») Foto: Petros Giannakouris/DPA

Linz (dpa). Titelverteidiger Dang Qiu und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov haben ihre ersten Spiele bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Linz gewonnen. Der 27 Jahre alte Dang Qiu von Borussia Düsseldorf schlug den Niederländer Gabrielus Camara in 4:0 Sätzen.

Der zweimalige Einzel-Europameister Ovtcharov (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell) besiegte Ioannis Sgouropoulos aus Griechenland mit 4:1. «Die EM gehört zu den größten Turnieren», sagte der 36-Jährige. «Ich habe mir vor ein paar Tagen noch einmal meinen Sieg gegen Wladi Samsonow 2013 in Wien angeschaut. Schöne Erinnerungen, jetzt sind wir wieder in Österreich – und ich hoffe, das ist ein gutes Omen.»

Die EM in Linz ist das erste große Turnier nach dem internationalen Karriereende des Rekord-Europameisters Timo Boll. Aktuell bester deutscher Spieler in der Weltrangliste ist Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken). Die Nummer zwölf des Rankings gewann in der ersten Hauptrunde mit 4:0 gegen den Österreicher Julian Rzihauschek.