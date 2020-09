Los Angeles

Playoffs in Nordamerika

Overwatch League: San Francisco Shock bleibt im Rennen

Eine turbulente Saison in der Overwatch League geht in den Endspurt. In den ersten Playoff-Spielen in Nordamerika setzte sich der Titelverteidiger San Francisco Shock zwar knapp mit 3:2 durch, musste dabei gegen Washington Justice aber bis ans Äußerste gehen.