OUT: Schlechte Betten

Schlechte Betten und keine Tickets – die Olympia-Soldaten der britischen Armee, kurzfristig zu Tausenden als Notnagel für fehlende private Sicherheitskräfte eingesprungen, sind sauer.

Soldaten der britischen Armee kontrollieren den Rucksack eines Besuchers am Eingang des Olympic Parks.

Foto: Kerim Okten – DPA

Sie müssen auf Feldbetten schlafen, sich in Plastikschüsseln waschen und auf übelriechenden Camping-Toiletten ihre Notdurft verrichten, klagten viele am Freitag bei einem Besuch von Londons Bürgermeister Boris Johnson in einer der provisorischen Unterkünfte. «Um ehrlich zu sein – mir gefällt es hier nicht», sagte einer der Soldaten. «Es ist furchtbar.»

Für die Einheiten, die nicht einer bestimmten Sportstätte zugeordnet sind, sondern als Reservekräfte im Hintergrund bereitstehen, kommt noch der Faktor Langeweile hinzu. Außerdem hätten sie keine Chance, an Olympia-Tickets zu kommen, um sich wenigstens bei einem der Wettbewerbe die Zeit zu vertreiben. Als Bürgermeister Johnson eine Gruppe Soldaten fragte, ob sie Spaß hätten, rollten diese nur mit den Augen.