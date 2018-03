Das Feuer der XXX. Olympischen Spiele in London ist erloschen. Um 23.59 Ortszeit ging die Flamme im Olympiastadion der britischen Hauptstadt nach 17 Tagen aus. IOC-Präsident Jacques Rogge lobte die britischen Olympia-Ausrichter mit den Worten: «Das waren glückliche und glorreiche Spiele.»

Foto: Bernd Thissen – DPA

Der Belgier rief in seiner Ansprache «die Jugend der Welt» auf, sich in vier Jahren zur Feier der XXXI. Olympiade in Rio de Janeiro zu versammeln. Die brasilianische Metropole ist vom 5. bis 21. August 2016 Gastgeber der nächsten Sommerspiele.