OUT: Olympia-freie Zonen

Aus unserem Archiv

Nicht jeder in London freut sich über die Olympischen Spiele. So sind die Kinobetreiber sauer, weil ihnen die Liveübertragungen das Geschäft vermasseln. «FCUK the Olympix – Come & See A Film», schrieb der Betreiber des Prince Charles Cinemas in großen Lettern auf seine Leuchtreklame.