Der Lärm aus der nahen Basketball-Arena war Meredith Michaels-Beerbaum nach ein paar Tagen dann doch zu groß, die Springreiterin ist aus dem olympischen Dorf ausgezogen.

«Mein Mann und meine Tochter wohnen hier in Greenwich, da bin ich eingezogen», sagte die Reiterin. Ihre Kollegin Janne-Friederike Meyer genießt nun den Luxus eines Einzelzimmers – wenngleich eines ziemlich lauten.

Die Olympia-Organisatoren haben Vorwürfe zurückgewiesen, die Musik in den Wettkampfstätten sei zu laut und es gebe zu viele Kommentar-Durchsagen. Kritiker fordern, der Sport solle für sich stehen und nicht mit Popmusik untermalt werden. Eine Sprecherin des Organisationskomitees LOCOG wehrte sich: Die Stimmung in den Arenen sei bestens, die Mehrzahl der Zuschauer freue sich über die Musik. Die Kommentare seien für Besucher aus dem In- und Ausland wichtig, die sich nicht so gut mit der jeweiligen Sportart auskennen. Das Ganze sei ein «gut durchdachtes Konzept».