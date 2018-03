OUT: Kurzes Bett

Diskus-Koloss Robert Harting schläft in einem viel zu kleinen Bett im olympischen Dorf. «Es ist 30 Zentimeter kürzer als meines zu Hause», berichtete Harting. «Mit den Füßen habe ich fast Bodenkontakt, aber dafür gibt es schöne Bettwäsche. Ich habe schon schlechter geschlafen.»

Robert Harting benötigt eigentlich ein größeres Bett in seinem Zimmer im olympischen Dorf.

Foto: Marius Becker – DPA

Der 2,01 Meter große und 129 Kilogramm schwere Hüne lässt sich davon aber nicht ablenken. Harting warf in der Qualifikation den Diskus im ersten Wurf auf 66,22 Meter und will am Dienstag im Finale Gold.