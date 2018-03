Osnabrück übernimmt Tabellenspitze

Der VfL Osnabrück hat mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Kickers Offenbach die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen.

Der Zweitliga-Absteiger behielt dank eines Treffers von Abwehrspieler Oliver Stang (52.) mit 1:0 (0:0) die Oberhand und feierte den zwölften Saisonerfolg. Die Kickers bleiben nach der sechsten Niederlage dagegen auf Tabellenrang drei. Insgesamt waren wegen der widrigen Wetterbedingungen und der Unbespielbarkeit vieler Plätze acht Partien des 22. Spieltages abgesagt worden. Tags zuvor hatte hatte der 1. FC Heidenheim mit 2:1 beim SV Wehen-Wiesbaden gewonnen.

Die Hausherren setzten von Beginn an den OFC unter Druck, Zählbares sprang jedoch zunächst nicht heraus. In der 35. Minute scheiterte Niels Hansen mit einem Volleyschuss aus 16 Metern am Pfosten. Osnabrück setzte früh nach und zwang so die Offenbacher zu Fehlern im Spielaufbau. Auch nach dem Wiederanpfiff dominierte Osnabrück das Geschehen und wurde durch Stang belohnt. Zunächst konnte der starke OFC-Keeper Robert Wulnikowski noch parieren, doch gegen den harten Schuss des 21-Jährigen aus sechs Metern war er machtlos. Die Kickers kamen nach dem Rückstand zwar etwas druckvoller nach vorne, doch die Gastgeber hatten alles unter Kontrolle.