Los Angeles

Filmfans fiebern der Oscar-Verleihung entgegen. „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ mit Sally Hawkins in der Hauptrolle ist mit 13 Nominierungen großer Favorit. Dahinter folgen „Dunkirk“ mit acht Nennungen und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ mit sieben Gewinnchancen. Frances McDormand, Saoirse Ronan, Gary Oldman und Timothée Chalamet gelten als aussichtsreiche Kandidaten für die Hauptdarstellerpreise. Die Verleihung beginnt um 2.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.