Mehren

Ortstafeln abmontiert und entwendet

Am Samstag, den 04.09.2021 wurde die Polizei Daun darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Ortsbereich Mehren, sowohl an der L 68 / Dauner Straße, als auch an der L 16 / Schalkenmehrener Straße, die Innerorts-Gemeindeschilder abgeschraubt wurden.