Montreal

Deutsches Team

Orgless schafft Aufstieg in Rainbow Six Pro League

Das deutsche Team Orgless hat den Aufstieg in die Rainbow Six Siege Pro League geschafft. Am entscheidenden letzten Spieltag der Challenger League, der zweiten Rainbow-Six-Liga, konnte sich die Mannschaft gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Defusekids durchsetzten.