Das Zeichen «LA 2028» steht am 13.09.2017 in Los Angeles (USA) vor dem Los Angeles Memorial Coliseum. Das Treffen des Internationalen Olympischen Komitees in Peru wird am 13.09.2017 öffentlich bekanntgeben, ob LA im Jahr 2028 Gastgeber der Olympischen Spiele werden wird und ob die 2024 Spiele nach Paris gehen werden. (zu dpa: «Organisatoren versprechen «autofreie Spiele» in Los Angeles») Foto: picture alliance/DPA