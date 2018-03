Oraniensteiner Konzerte: Hochkaräter sangen und spielten im Schloss

Aus unserem Archiv

Diez

Die Oraniensteiner Konzerte haben sich bei Kulturfreunden längst einen Namen gemacht. Im Konzertreigen 2017 gab es unter anderem ein hochkarätig besetztes Festivalwochenende im Schloss Oranienstein. Der Bariton Andrè Schuen, dem Sir Simon Rattle attestierte, er habe die „schönste Baritonstimme der Welt“, und sein Liedbegleiter Daniel Heide (Klavier) eröffneten das Konzertwochenende in der Schlosskapelle mit einem Liederabend. Auch Weltstar Edda Moser war im Mai Gast in der Grafenstadt und gab Einblicke in ihre bewegende Vita.