Aus unserem Archiv

Rom

Der Chef der Bewegung Opus Dei, Bischof Javier Echevarría, ist tot. Der Prälat des in Rom ansässigen „Werk Gottes“ starb an den Folgen einer Lungenentzündung am Abend, wie der Pressesprecher von Opus Dei Deutschland, Hartwig Bouillon, bestätigte. Der 1932 in Madrid geborene Echevarría wurde 84 Jahre alt. Er führte die konservative katholische Laienbewegung an.