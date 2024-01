Optikfeinschliff mit Leistungsplus – Moto Guzzi V7 Stone Ten

Mit der „Ten“ bietet Moto Guzzi nun ein weiteres Sondermodell auf Basis der V7 Stone Foto: Moto Guzzi

SP-X/Verona. „Ten“ heißt ein weiteres Sondermodell auf Basis der V7 Stone, die Moto Guzzi zum zehnjährigen Bestehen des Marken-Fanclubs „Clan“ aufgelegt hat. Wichtigste Besonderheit sind Endschalldämpfer von Arrow, mit denen sich aus dem luftgekühlten V2 eine leicht gestiegene Leistung von 49 kW/67 PS und 75 Newtonmeter kitzeln lässt. Mit größerem Volumen und einem mattschwarzen Finish fallen die Auspuffenden ins Auge. Ventildeckel in Graphitgrau, eine Zielflaggen-Bemalung auf dem silberfarbenen Tank, an Lenkerenden montierte Rückspiegel, ein Sitzbankbezug mit roten Ziernähten sowie weitere Rotakzente runden die Individualisierungsmaßnahmen ab. Eine Plakette an der Lenkerklemmung weist auf den Sonderstatus der ab April zu Preisen von 10.500 Euro verfügbaren V7 „Ten“ hin.

Mario Hommen/SP-X