Aus unserem Archiv

Damaskus

Auch der Besuch einer ranghohen Rotkreuz-Delegation hat das Regime in Syrien laut Opposition nicht von neuen Gewalttaten abgehalten. Allein am Sonntag kamen im Nordwesten und in Zentral-Syrien 12 Regimegegner ums Leben, wie syrische Aktivisten im Libanon mitteilten. Die staatliche syrische Agentur Sana meldete dagegen, eine «bewaffnete Terroristengruppe» habe in Zentral-Syrien zwölf Menschen getötet. Die Nachrichtenlage im Land ist weiterhin unübersichtlich.