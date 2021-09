Bernkastel-Kues

Opferstock in Heilig-Geist-Kirche aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

Am 23.09.2021 zwischen 07:30 Uhr und 18:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter der Opferstock in der Heilig-Geist-Kirche in der Burgstraße in Bernkastel-Kues aufgebrochen und Geld entwendet.