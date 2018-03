Aus unserem Archiv

Brüssel

Zehntausende Belgier haben heute in Brüssel für Arbeit und soziale Gerechtigkeit demonstriert. Anlass war die Ankündigung des Autobauers Opel, das Werk in der flämischen Hafenstadt Antwerpen zu schließen. Auch Hunderte Opelaner waren laut Polizei unter den Demonstranten. Opel hatte in der vergangenen Woche angekündigt, das Werk mit 2600 Mitarbeitern Mitte des Jahres dicht zu machen. Grund seien Überkapazitäten auf dem europäischen Markt.