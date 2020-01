Trend hält an

Online-Handel wächst ungebremst weiter

Die Deutschen shoppen online – so viel wie noch nie. Kritik an Zustellproblemen und Retouren-Vernichtung bremst den Markt nicht. Die Händler sehen sich den Herausforderungen gewachsen – und könnten in diesem Jahr die Marke von 100 Milliarden Euro Umsatz knacken.

