Olympisches Dorf: 300.000 Kondome, aber kein Champagner

In Tokio gab es für die Olympia-Sportler keine Kondome. In Paris ist das anders.

Paris (dpa). Gut 300.000 kostenlose Kondome stehen den Olympiasportlern bei den Sommerspielen in Paris zur Verfügung. Dies kündigte Laurent Michaud, der Direktor des Olympischen Dorfes, in einem Interview mit Sky News an.

Bei den letzten Sommerspielen in Tokio waren Kontakte wegen der Corona-Pandemie verboten gewesen. Entgegen der Tradition hatte es keine Kondome gegeben – als Vorsichtsmaßnahme gegen eine Ausbreitung des Coronavirus. In Paris wird es neben den Gratis-Kondomen im Olympia-Dorf auch eine Athleten-Bar geben. Champagner und andere alkoholische Getränke werden dort allerdings nicht ausgeschenkt.

Ende Februar hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Olympische Dorf eingeweiht. Macron sprach bei der symbolischen Schlüsselübergabe vom «Abenteuer eines Jahrhunderts». In den neu gebauten 82 Gebäuden im Norden von Paris sollen über 14.000 Sportlerinnen und Sportler sowie ihre Mitarbeitenden untergebracht werden.

Die Olympischen Sommerspiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt.