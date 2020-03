Fukushima

Coronavirus-Pandemie

Olympischer Fackellauf startet ohne Fackel und Zuschauer

Der Fackellauf der Olympischen Spiele in Tokio wird am Donnerstag in der Präfektur Fukushima unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Fackel, ohne Fackelträger und ohne jegliche Zeremonie starten.