Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin aus der Schweiz muss die Saison wegen einer Knieverletzung beenden und verpasst damit auch die Weltmeisterschaften.

Eine Woche vor der Eröffnungsfeier in Are teilte der Schweizer Verband mit, dass sich die 25-Jährige beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen eine Knorpelschädigung sowie eine Kreuzbandzerrung am rechten Knie zugezogen habe. ...