Olympiasiegerin Laura Ludwig will für die Beachvolleyball-WM im Sommer in Hamburg keine Prognose abgeben.

„Ich will nicht sagen, was wir erwarten. Sondern wir wollen unser bestes Beachvolleyball spielen“, sagte Ludwig bei einer Pressekonferenz in Hamburg. Die 33-jährige Hamburgerin startet mit ihrer neuen Partnerin Margareta ...