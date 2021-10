Olympiasieger Hashimoto geschlagen: Boheng holt WM-Titel

Der Chinese Zhang Boheng hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Kitakyūshū den Krimi um dem Mehrkampftitel bei den Männern für sich entschieden.

Mit 87,981 Punkten gewann der 21-Jährige das Finale der besten 24 Allrounder der Qualifikation im General Gymnasium und verwies den Olympiasieger der Spiele von Tokio, den Japaner Daiki Hashimoto (87,964), mit nur 0,017 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. Bronze holte der Europameisterschaftsdritte Illia Kovtun aus der Ukraine (84,899).

Die Entscheidung fiel erst im letzten Durchgang am Reck, wo der 20-jährige Hashimoto, der an den Ringen mit 13,966 entscheidende Zehntel auf seinen Konkurrenten (14,60) verloren hatte, seinen Rückstand auf Zhang (14,80) mit 15,133 Punkten zwar noch verkürzen, aber nicht aufholen konnte. Titelverteidiger Nikita Nagorny aus Russland war bei dieser Einzel-WM nicht am Start. Der einzige deutsche Mehrkämpfer im Vorkampf, WM-Debütant Carlo Hörr aus Schmiden, hatte sich als 31. nicht für das Finale qualifizieren können.

