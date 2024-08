Olympia-Revanche geglückt: Müller/Tillmann im EM-Halbfinale

Anzeige

Arnheim (dpa). Svenja Müller und Cinja Tillmann spielen bei der Beach-Volleyball-EM in den Niederlanden um die Medaillen mit. Die beiden Hamburgerinnen zogen in Arnheim durch das 18:21, 21:13, 15:13 gegen die zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudina und Anastaija Samoilova ins Halbfinale ein.Damit gelang ihnen zugleich die Revanche für die Niederlage im Achtelfinale bei den Olympischen Spielen: Vor knapp zwei Wochen in Paris waren Müller und Tillmann an den Lettinnen gescheitert. Im EM-Achtelfinale hatten sich die beiden Deutschen gegen die Polinnen Jagoda Slimka und Aleksandra Wachowicz aus Polen mit 21:15, 21:14 klar durchgesetzt.

Für 2016-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann – ebenfalls aus Hamburg – sowie für Sarah Schneider und Margareta Kozuch war hingegen in der Runde der letzten 16 Schluss. Die 38-jährige Ludwig musste sich mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann bei ihrem letzten EM-Auftritt vor dem Karriereende Graudina/Samoilova 12:21, 18:21 geschlagen geben. Schneider und Kozuch verloren in Apeldoorn mit 21:17, 16:21, 9:15 gegen die Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Depré.