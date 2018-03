Olympia-Park öffnet nach Umbau von Sommer 2013 an

Der Olympia-Park in London wird genau ein Jahr nach Beginn der Spiele am 27. Juli 2013 wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.

Insgesamt sollen die Umbauarbeiten 18 Monate dauern.

Foto: Bernd Thissen – DPA

Insgesamt sollen die Umbauarbeiten von Oktober an 18 Monate dauern, zugänglich gemacht wird das Gelände dann in einzelnen Abschnitten, teilte die für das Erbe der Spiele zuständige London Legacy Development Corporation mit. Es soll nach der britischen Königin Elizabeth II. «Queen Elizabeth Olympic Park» heißen und sowohl für große Sportereignisse genutzt werden als auch für die Anwohner und örtliche Sportclubs bereitstehen. Der Umbau werde rund 300 Millionen Pfund (380 Millionen Euro) kosten.

Während einige der Wettkampfstätten wieder abgebaut werden, sollen in anderen auch in Zukunft Wettbewerbe stattfinden. Wer das Olympiastadion mit seinen derzeit rund 80 000 Zuschauerplätzen übernimmt, ist allerdings noch nicht geklärt. Unter den vier Bewerbern sind unter anderem die Fußballclubs West Ham United und Leyton Orient. 2017 werden in der Arena die Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfinden.

Die Gebäude, in denen rund 20 000 Journalisten aus aller Welt während der Spiele arbeiteten, sollen zu Büroräumen und einem Technologiezentrum umgestaltet werden. Die Schwimmhalle soll von bis zu 800 000 Menschen pro Jahr genutzt werden. Die Handball-Arena «Kupferbox» wird in ein Zentrum für mehrere Sportarten sowohl für Anwohner als auch Profis ausgebaut. Die riesige «Orbit»-Skulptur von Anish Kapoor wird erst von Ostern 2014 an wieder offen sein.