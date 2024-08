Bei ihrer olympischen Premiere in Tokio fehlt Skateboarderin Lilly Stoephasius nur ein Platz zum Einzug ins Finale. Drei Jahre später in Paris läuft es trotz guter Leistung nicht besser.

Paris (dpa). Skateboarderin Lilly Stoephasius hat das Finale der Sommerspiele von Paris und damit bereits ein besseres Ergebnis als bei ihrer Olympia-Premiere vor drei Jahren verpasst. Die 17-Jährige verfehlte in der Qualifikation Platz einen Platz unter den besten Acht und damit im Showdown am Dienstagabend.

«Das Finale wäre schon cool gewesen, vor allem weil ich es in Tokio um einen Platz verpasst habe», sagte Stoephasius. «Es war aber unglaublich toll, das hier mit den Fans zu erleben. Abgesehen vom Ergebnis, war es eine unglaubliche Erfahrung.» In Tokio waren 2021 aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Nun will Stoephasius den am Mittwoch startenden Tyler Edtmayer anfeuern und sich die Abschlussfeier anschauen.

Blick noch nicht nach Los Angeles

Olympia, Paris 2024, Skateboard, Park, Frauen, Vorläufe, Lilly Stoephasius aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Olympia-Finale ohne Skateboarderin Stoephasius») Foto: Sina Schuldt/DPA

Auf dem Place de la Concorde fuhr Stoephasius zunächst einen soliden Run mit einem kleinen Fehler, stürzte dann im zweiten Lauf. Im letzten Lauf behielt die Berlinerin die Nerven und zeigte ihre beste Leistung. Doch mit 74,40 Punkten fiel sie schon vor dem Ende der Qualifikation aus den Top Acht.

Ob Stoephasius in vier Jahren in Los Angeles wieder an den Start gehen möchte, ließ sie offen. «Ich schaue erst einmal auf die nächsten anderthalb Jahre. Aber ich freue mich definitiv, wie sich der Skateboard Contest entwickelt hat und ich ein Teil davon sein kann», sagte Stoephasius. Tokio sei schon toll gewesen, «aber Paris hat die Erwartungen noch einmal übertroffen.»

Stoephasius war bereits vor drei Jahren in Tokio bei der olympischen Skateboard-Premiere an den Start gegangen. Die damals erst 14-Jährige hatte in der Qualifikation Platz neun belegt und das Finale nur um einen Rang verpasst. Im Vorfeld der Spiele von Paris hatte Stoephasius mit vierten Plätzen bei den X-Games gezeigt, dass sie zur Weltklasse gehört.