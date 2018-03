Olympia-Fan Paepcke: Note zwei bis drei für London

Olympia-Edelfan Hannelore Paepcke hat den Spielen in London ein gutes Zeugnis ausgestellt. «Ich gebe die Note zwei bis drei», sagte die 76-Jährige aus dem niedersächsischen Eldagsen bei Hannover. Sie erlebt in der britischen Hauptstadt ihre 28. Sommer- und Winterspiele seit 1956.

Nur Siegfried Rüttgers (82) aus Trier hat mit 30 Teilnahmen mehr Olympia-Erfahrung. «Tokio 1964 und Sapporo 1972 im Winter bleiben meine Nummer eins» sagte Paepcke. Besonders gefallen haben ihr die Leichtathletik-Wettkämpfe in London. «Ich kann mich nicht erinnern, dass schon einmal so viele Zuschauer dabei waren», erklärte die Pensionärin.

Abstriche bei der Gesamtnote machte sie wegen der Hotel-Unterkunft. Sie hat mit einer Düsseldorfer Olympia-Touristin ein Doppelzimmer gebucht. «Ein kleines Stück Seife für zwei Personen. In 28 Olympia-Orten habe ich noch nie so schlecht gewohnt», erzählte Paepcke über die Schlicht-Herberge in der Nähe des Bahnhofs Kings's Cross.

Die hohen Ticket-Preise für Leichtathletik, Schwimmen, Reiten oder Synchronschwimmen missfallen ihr ebenfalls. «Olympia wird immer mehr zu einer reinen Kommerz-Veranstaltung», sagte die frühere Buchhändlerin. Dennoch lässt sie das Olympia-Fieber nicht los. Direkt nach der Rückkehr wird wieder eisern gespart – für Sotschi 2014.