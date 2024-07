Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Frauen, Qualifikation, Stufenbarren, Helen Kevric in Aktion. (zu dpa: «Olympia-Debütantin Kevric schlägt Biles am Stufenbarren»)

Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Frauen, Qualifikation, Stufenbarren, Helen Kevric in Aktion. (zu dpa: «Olympia-Debütantin Kevric schlägt Biles am Stufenbarren») Foto: Marijan Murat/DPA

Paris (dpa). Olympia-Debütantin Helen Kevric hat in Paris US-Turnstar Simone Biles an einem Gerät hinter sich gelassen. Die 16-Jahre alte deutsche Mehrkampf-Meisterin bekam für ihre Übung am Stufenbarren 14,600 Punkte und damit 0,167 Zähler mehr als die viermalige Olympiasiegerin. «Darauf bin ich auch sehr stolz. Ich kann sagen, ich habe Simone Biles an einem Gerät geschlagen», sagte die Stuttgarterin.

Im Vierkampf aus Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden kam Kevric trotz eines Abgangs am Balken auf 53,865 Punkte und konnte nach zwei von insgesamt fünf Qualifikationsdurchgängen Hoffnungen auf das Mehrkampf-Finale machen. «Der Absturz am Balken war schade und dann noch der Sprung raus aus der Bodenfläche», zählte sie ihre Mankos auf und bewertete ihren Auftritt mit einem «Mitteldaumen» statt Daumen hoch.

Spiele für Schäfer-Betz beendet

Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Frauen, Qualifikation, Schwebebalken, Turnerin Pauline Schäfer-Betz aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Olympia-Debütantin Kevric schlägt Biles am Stufenbarren») Foto: Marijan Murat/DPA

Die Kölnerin Sarah Voss kam auf 52,565 Punkte. «Alles in allem war es eine megageile Atmosphäre, es hat echt viel Spaß gemacht», sagte die 24-Jährige und fand ihren Mehrkampf «ganz okay».

Olympia, Paris 2024, Turnen, Mehrkampf, Frauen, Qualifikation, Schwebebalken, Turnerin Sarah Voss aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Olympia-Debütantin Kevric schlägt Biles am Stufenbarren») Foto: Marijan Murat/DPA

Bereits beendet sind die Olympischen Spiele von Paris für Pauline Schäfer-Betz. Die 27-Jährige aus Chemnitz kam an ihrem Spezialgerät Schwebebalken nur auf 13,366 Punkte und hatte damit keine Chance mehr auf den Endkampf. «Heute war ich einfach wahnsinnig aufgeregt am Balken. Ich bin eigentlich ganz gut reingekommen, aber konnte es hinten heraus nicht mehr halten», sagte sie. Am Boden kam Schäfer-Betz auf 12,366 Zähler und landete nur auf den hinteren Rängen.