Olympia und WM in Brasilien – Milliarden-Aufträge?

Die Fußball-WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016 dürften in Brasilien für Investitionen in Milliardenhöhe sorgen – und könnten der deutschen Wirtschaft dicke Aufträge bescheren.

Laut Volker Treier glaubt an ein großes Volumen an Aufträgen bei den beiden sportlichen Großereignissen in Brasilien.

Foto: Hannibal – DPA

Nach Berechnungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) ist ein Volumen von rund fünf Milliarden Euro für deutsche Unternehmen möglich. «Das Gesamtvolumen an Aufträgen betrug bei der Olympiade in London rund 12 Milliarden Euro, in Brasilien sind es bei den beiden sportlichen Großereignissen zusammen rund 45 Milliarden Euro», sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier dem «Handelsblatt».

Mit Aufträgen über fünf Milliarden Euro könnten rund 50 000 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert werden, sagte Treier. Gute Chancen rechneten sich deutsche Unternehmen unter anderem in den Bereichen Stadionbau sowie Energie- und Umwelttechnik aus.