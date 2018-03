Oksana Chusovitina muss Start in Cottbus absagen

Die Olympia-Zweite Oksana Chusovitina hat ihren Start beim 36. Turnier der Meister in Cottbus absagen müssen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) mitteilte, hat sich die 36-Jährige im Training einen Rückennerv eingeklemmt und mit Schmerzen bis in die Beine zu kämpfen.

Oksana Chusovitina kann nach Problemen im Training nicht in Cottbus antreten.

Foto: Everett Kennedy Brown – DPA

Trotz der akuten Beschwerden sieht Cheftrainerin Ulla Koch die Olympia-Saison der Vize-Weltmeisterin nicht als gefährdet an. «Wir hoffen, dass Oksana nach einigen Tagen Pause wieder fit ist und das Training aufnehmen kann», sagte Ulla Koch.

Auch Fabian Hambüchen fehlt in Cottbus (22. bis 25. März) wegen eines anderen Saisonaufbaus. Lokalmatador Philipp Boy wird beim ersten Saison-Turnier der Challenge-Cup-Serie wegen Problemen am Schlüsselbein nur am Boden starten und muss auf sein Spezialgerät Reck verzichten.