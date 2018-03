Oklahoma City Thunder verlängern mit Coach Brooks

NBA-Vize-Meister Oklahoma City Thunder hat den Vertrag mit Erfolgscoach Scott Brooks um mehrere Jahre verlängert. Dies teilte der Club mit, ohne genaue Details des neuen Kontraktes zu nennen.

Scott Brooks bleibt Coach der Oklahoma City Thunder.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Nach ESPN-Informationen soll Brooks das Team auch in den kommenden vier Jahren betreuen. Die Thunder um Superstar Kevin Durant waren in der vergangenen Saison erst in der Finalserie von den Miami Heat gestoppt worden. Brooks ist seit dem 22. November 2008 in Oklahoma tätig und führte das Team jeweils in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.