Ohne Torwart Reuther: Mörschbach patzt gegen Immendorf

Gerade einmal zehn Sekunden war die Partie alt, als der 17-jährige Maurice Volkweis das 1:0 für die SGM erzielte. Mutig hatte der Youngster im Stadionheft das Vorwort geschrieben. Dabei bedankte er sich bei seinem ehemaligen Jugendtrainer Philipp Steigerwald. Dieser hatte ungewollt entscheidenden Einfluss auf die Heimniederlage der SG. Bei einem Zusammenprall zwischen Steigerwald und SG-Keeper Michael Reuther im Hunsrück-Derby in Rheinböllen handelte sich Reuther eine Verletzung ein, die ein Einsatz gegen Immendorf unmöglich machte. "Das kann im Fußball schon mal passieren", sagte Reuther. Für ihn stand Sven Gewehr zwischen den Pfosten. Dem unterlief beim 2:2-Zwischenstand ein gravierender Fehler. Nach einer harmlosen Flanke rutschte ihm der Ball aus den Händen und Kamillus Wrobel durfte das 3:2 machen. "Das war die entscheidende Wende", fand auch Heimtrainer Timo Klein.

Bis dahin hatten sich beide Mannschaften neutralisiert. Die frühe Führung der Gastgeber hatte Carsten Schwickert ausgeglichen (8.). Mit einem Kopfballtreffer sorgte der Gast für die Führung, die Jan Wächter mit dem 2:2 wieder ausglich. Danach folgte der Aussetzer von Gewehr, über den er sich selbst am meisten ärgerte. Für Gästetrainer Robby Brace war es nach vier Auftaktpleiten ein sichtlicher Genuss: "Der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, den hat man in Koblenz plumpsen gehört", so der gebürtige Engländer.

Die wütenden Angriffe der SG Mörschbach auf einen erneuten Ausgleich verpufften alle. Auch die Hereinnahme des immer noch nicht ganz fitten André Kaspar brachte keinen Erfolg. Im Gegenteil: Zwei Minuten vor Ende der Partie machte Patrick Roeder alles klar für den TuS Immendorf. Er überlupfte den zögerlich herauseilenden SG-Keeper Endstand und zur ersten Heimniederlage der Gastgeber.

Auf die Frage, wie ein Trainer die Heimniederlage gegen einen Tabellenletzten kommentiert, meinte Klein: "Wir hatten uns etwas anderes vorgenommen." Sein Kollege von der Gegenseite bedankte sich sogar bei überirdischen Kräften: "Gott sei Dank, es war nicht leicht, die Jungs nach vier Niederlagen zu motivieren", so Robert Leon Brace, wie der TuS-Trainer mit vollem Namen heißt.

Robert Mattern