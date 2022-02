Ohne Ösen – Fahrradschloss Tex-Lock Orbit

SP-X/Leipzig. Das Fahrradschloss Tex-Lock ist dank seiner Textilhülle besonders flexibel und anpassungsfähig. In einer neuen Variante mit Namen Orbit, kommt nun ein simpel zu bedienender Click&Go-Verschluss hinzu. Statt der üblichen großen Ösen am Ende, die ein flexibles Durchfädeln und eine Sicherung per Bügel- oder Rahmenschloss erlauben, verfügt das Orbit an beiden Enden über eine integrierte Schlossmechanik, mit einer Klickfunktion zum Abschließen. Lediglich zum Aufschließen wird ein Schlüssel benötigt.

Wie bei Tex-Lock üblich, ist das Seil von einer Textilhülle umschlossen, die eine gehärtete Stahlkette ummantelt. Der Vorteil: Die weiche Außenhülle schützt vor Kratzern und Lackschäden, trotz Metallkern bleibt es flexibel wie ein Seil. Das Orbit hat eine Seillänge von einem Meter, womit es sich etwa zum Tragen um die Hüfte eignet. Alternativ lässt es sich um Sattelstange oder Lenker wickeln oder an einer aufpreispflichtigen Halterung befestigen. Die Preise starten bei 139 Euro.

2018 hatte Tex-Lock bei einem Test der Stiftung Warentest für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, da es mit einer einfachen Säge in weniger als einer Minute geknackt werden konnte. Seither setzt das Leipziger Unternehmen auf einen flexiblen Stahlkern und qualifizierte sich damit für verschiedene Sicherheitszertifizierungen wie das niederländische ART*2 Siegel.

Mario Hommen/SP-X