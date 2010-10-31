Offizielles Endergebnis GP von Portugal – Klasse bis 125 ccm

Grand Prix von Portugal/Estoril – 9 Runden à 4,182 km/37,638 km
|Rang
|Name
|Land
|Team
|Zeit
|1.
|Marc Marquez
|Spanien
|Derbi
|16:27,878 Min.
|2.
|Nicolas Terol
|Spanien
|Aprilia
|+ 0,150 Sek.
|3.
|Bradley Smith
|Großbritannien
|Aprilia
|+ 0,212
|4.
|Jonas Folger
|Schwindegg
|Aprilia
|+ 18,378
|5.
|Luis Salom
|Spanien
|Lambretta
|+ 19,387
|6.
|Alberto Moncayo
|Spanien
|Aprilia
|+ 22,505
|7.
|Randy Krummenacher
|Schweiz
|Aprilia
|+ 26,699
|8.
|Efren Vazquez
|Spanien
|Derbi
|+ 26,703
|9.
|Danny Webb
|Großbritannien
|Aprilia
|+ 31,503
|10.
|Pol Espargaro
|Spanien
|Derbi
|+ 40,823
|11.
|Jakub Kornfeil
|Tschechien
|Honda
|+ 47,006
|12.
|Simone Grotzkyj
|Italien
|Aprilia
|+ 48,773
|13.
|Alessandro Tonucci
|Italien
|Aprilia
|+ 54,418
|14.
|Morciano.Luigi
|Italien
|Aprilia
|+ 1:02,234 Min.
|15.
|Zulfahmi Khairuddin
|Malaysia
|Aprilia
|+ 1;15,433
Nächstes Rennen: GP Valencia am 7. November in Valencia
Ausfälle
|Sandro Cortese
|(Berkheim)
|Derbi
|Marcel Schrötter
|(Pflugdorf)
|Honda