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Offizielles Endergebnis GP von Portugal – Klasse bis 125 ccm

Grand Prix von Portugal/Estoril – 9 Runden à 4,182 km/37,638 km

Nächstes Rennen: GP Valencia am 7. November in Valencia

Ausfälle

RangNameLandTeamZeit
1.Marc MarquezSpanienDerbi16:27,878 Min.
2.Nicolas TerolSpanienAprilia+ 0,150 Sek.
3.Bradley SmithGroßbritannienAprilia+ 0,212
4.Jonas FolgerSchwindeggAprilia+ 18,378
5.Luis SalomSpanienLambretta+ 19,387
6.Alberto MoncayoSpanienAprilia+ 22,505
7.Randy KrummenacherSchweizAprilia+ 26,699
8.Efren VazquezSpanienDerbi+ 26,703
9.Danny WebbGroßbritannienAprilia+ 31,503
10.Pol EspargaroSpanienDerbi+ 40,823
11.Jakub KornfeilTschechienHonda+ 47,006
12.Simone GrotzkyjItalienAprilia+ 48,773
13.Alessandro TonucciItalienAprilia+ 54,418
14.Morciano.LuigiItalienAprilia+ 1:02,234 Min.
15.Zulfahmi KhairuddinMalaysiaAprilia+ 1;15,433
Sandro Cortese(Berkheim)Derbi
Marcel Schrötter(Pflugdorf)Honda

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