Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 12:08 Uhr

Dortmund

Corona-Krise

Offener BVB-Brief: Profifußball kein Treiber der Pandemie

Borussia Dortmund hat sich nach den jüngsten politischen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Krise in einem Offenen Brief an die Fans gewandt.