Offener Brief von DFB-Chef Keller: „Ball wird wieder rollen“

Anlässlich des längst abgesagten Länderspiels Deutschland – Italien am heutigen Dienstag in Nürnberg hat DFB-Präsident Fritz Keller an die Solidarität im Fußball appelliert.

„Auch jetzt müssen wir zusammenstehen. Vielleicht war dies noch nie so wichtig wie in diesen schweren Tagen und Wochen. Denn wir stehen nicht mehr im sportlichen Wettstreit mit einem Gegner auf dem Fußballplatz, sondern kämpfen gegen ein Virus, nicht nur hierzulande, sondern überall auf der Welt“, sagte der Spitzenfunktionär in einem offenen Brief an die Fans der Nationalmannschaft.

„Wir werden diese schwere Krise gemeinsam überstehen – Schritt für Schritt. Der Ball wird wieder rollen, davon bin ich fest überzeugt“, prophezeite Keller. Der 62-jährige aus Freiburg erinnerte auch an die schwierige Situation in Italien, das von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen ist.

„Der gesamte Fußball ist zur Ruhe gekommen. Trotzdem sind wir nicht nur in den 90 Minuten, die wir heute Abend gemeinsam verbringen wollten, in Gedanken bei unseren italienischen Freunden. Die Nachrichten, die uns von dort erreichen, sind erschütternd“, sagte Keller. „Wir haben mit den Italienern nicht nur viele Höhepunkte und denkwürdige Partien der Fußballgeschichte geteilt, wir teilen nun auch das Leid und die Trauer um die Kranken und Toten.“ Gleiches gelte für „unsere Freunde“ in Spanien. Die DFB-Auswahl hätte normalerweise vergangenen Donnerstag in Madrid gegen die spanische Auswahl gespielt.

„Wenn wir diese Herausforderung hoffentlich so schnell wie möglich gemeinsam bewältigt haben, sehen wir uns im Stadion“, sagte Keller. „Und feiern nicht nur wieder die schönste Nebensache der Welt, den Fußball, sondern zugleich auch die Hauptsache: das Leben.“