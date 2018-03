OFC verpflichtet Moosmayer ­ Pospischil bleibt

Die Offenbacher Kickers haben den Belgier Tim Moosmayer vom Fußball-Zweitligisten Rot-Weiß Ahlen verpflichtet. Wie der Drittliga-Club mitteilte, erhält der 30-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende.

«Aufgrund der aktuellen Verletzungssituation von Mounir Chaftar haben wir uns kurzfristig doch dazu entschlossen, noch einen Spieler zu verpflichten», erklärte OFC-Sportmanager Andreas Möller.

Moosmayer spielte vor seinem Engagement in Ahlen bei Kickers Emden, für die er zwischen 2007 und 2009 insgesamt 36 Dritt- und 35 Regionalspiele bestritt. In Ahlen kam er in dieser Saison jedoch nur auf sechs Einsätze.

Über das Saisonende hinaus erhalten bleibt dem OFC Christian Pospischil. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2011. Der 24-Jährige bestritt seit seiner Rückkehr im Sommer 2008 insgesamt 39 Spiele für die Kickers und zählt zu den Stützen im Team von Trainer Steffen Menze.